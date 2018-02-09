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Игрок «Валенсии» держал калитку на замке, но Лионель Месси все равно пробросил ему мяч между ног
Любимый финт аргентинца снова сработал.
«Барселона» переиграла в ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Валенсию» со счетом 2:0 и в пятый раз подряд вышла в финал турнира.
Во втором тайме каталонцы забили два мяча – с передач Луиса Суареса отличились Коутиньо, который забил первый мяч в футболке «Барселоны», и Иван Ракитич.
- «Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.
- Месси сделал 95 передач с точностью 95%.
- В финале «Барселона» сразится с «Севильей». Матч состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».
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