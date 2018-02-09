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Игрок «Валенсии» держал калитку на замке, но Лионель Месси все равно пробросил ему мяч между ног

Игрок «Валенсии» держал калитку на замке, но Месси все равно пробросил ему мяч между ног
Eurosport

11 ч. назад

Любимый финт аргентинца снова сработал.

«Барселона» переиграла в ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Валенсию» со счетом 2:0 и в пятый раз подряд вышла в финал турнира.

Во втором тайме каталонцы забили два мяча – с передач Луиса Суареса отличились Коутиньо, который забил первый мяч в футболке «Барселоны», и Иван Ракитич.

  • «Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.
  • Месси сделал 95 передач с точностью 95%.
  • В финале «Барселона» сразится с «Севильей». Матч состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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