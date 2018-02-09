Игрок «Валенсии» держал калитку на замке, но Лионель Месси все равно пробросил ему мяч между ног

«Барселона» переиграла в ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Валенсию» со счетом 2:0 и в пятый раз подряд вышла в финал турнира.

Во втором тайме каталонцы забили два мяча – с передач Луиса Суареса отличились Коутиньо, который забил первый мяч в футболке «Барселоны», и Иван Ракитич.

«Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

Месси сделал 95 передач с точностью 95%.

В финале «Барселона» сразится с «Севильей». Матч состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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