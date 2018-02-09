Фанат «Валенсии» разбил стекло автобуса «Барселоны» зарядкой и загремел в полицейский участок

«Барселона» переиграла в ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Валенсию» со счетом 2:0 и в пятый раз подряд вышла в финал турнира. Во втором тайме каталонцы забили два мяча – с передач Луиса Суареса отличились Коутиньо, который забил первый мяч в футболке «Барселоны», и Иван Ракитич.

После матча, когда игроки «Барсы» садились в автобус, один из болельщиков «Валенсии» бросил в каталонцев зарядным от мобильника и разбил стекло транспортного средства. В результате образовалась дыра около десяти сантиметров в диаметре, пишет Marca.

Бросавшего скрутили полицейские и доставили в участок. Несмотря на повреждение, автобус с игроками «Барселоны» благополучно добрался в аэропорт «Манисес», чтобы вернуться домой той же ночью.

«Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

В финале каталонцы сразятся с «Севильей». Матч состоится 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу».

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