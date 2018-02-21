Getty Images

«Реал» не проигрывает уже 18 матчей в Ла Лиге без Криштиану Роналду

«Реал» не проигрывает уже 18 матчей в Ла Лиге без Роналду
Eurosport

1 час назад

Может быть, Криш не так незаменим?

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Леганес» – 3:1.

В заявку на игру не попал нападающий гостей Криштиану Роналду. Его отсутствие обычно не становится для «Реала» проблемой: без своей главной звезды мадридский клуб не проигрывает уже 18 матчей подряд.

  • «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании и отстает от «Барселоны» на 14 очков.
  • «Леганес» идет на 13-й строчке.

Будь в контакте со спортом

По теме

Кубок Испании

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Все медали 12-го дня Олимпиады-2018

00:57
Популярные видео
Барбашев и Тарасенко забили по голу, но Бёрнс годно вынес шайбу с линии и сохранил победу «Шаркс»
 660 просмотров9 ч
Овечкин радовался голу ровно минуту: гениальная шайба Кучерова поставила «Вашингтон» на колени
7 708 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться