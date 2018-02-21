Getty Images
«Реал» не проигрывает уже 18 матчей в Ла Лиге без Криштиану Роналду
Может быть, Криш не так незаменим?
В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Леганес» – 3:1.
В заявку на игру не попал нападающий гостей Криштиану Роналду. Его отсутствие обычно не становится для «Реала» проблемой: без своей главной звезды мадридский клуб не проигрывает уже 18 матчей подряд.
- «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании и отстает от «Барселоны» на 14 очков.
- «Леганес» идет на 13-й строчке.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте