«Реал» не проигрывает уже 18 матчей в Ла Лиге без Криштиану Роналду

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Леганес» – 3:1.

В заявку на игру не попал нападающий гостей Криштиану Роналду. Его отсутствие обычно не становится для «Реала» проблемой: без своей главной звезды мадридский клуб не проигрывает уже 18 матчей подряд.

«Реал» занимает третье место в чемпионате Испании и отстает от «Барселоны» на 14 очков.

«Леганес» идет на 13-й строчке.

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