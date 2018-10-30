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Эбро - Валенсия

Кубок Испании - 30 октября 2018

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Эбро – Валенсия на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эбро и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эбро и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

