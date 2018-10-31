УД Мелилья
    -
    21:30
    31.10.18
    Реал Мадрид
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      УД Мелилья - Реал Мадрид
      Кубок Испании - 31 октября 2018

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем УД Мелилья – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УД Мелилья и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются УД Мелилья и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Никита Бобылев
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      Всем привет. Рамос и Марсело попыхтят против какого-то аутсайдера, а вы узнаете про это из нашей текстовой трансляции.

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