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Кордоба - Хетафе

Кубок Испании - 31 октября 2018

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Кордоба – Хетафе на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хосе Рамон Сандоваль или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кордоба и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Кордоба и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

