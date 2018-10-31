Алавес
    -
    22:30
    31.10.18
    Мендисорроса
    Жирона
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Алавес - Жирона
      Кубок Испании - 31 октября 2018

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Алавес – Жирона на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алавес и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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