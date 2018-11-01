Сельта
    -
    18:15
    01.11.18
    Балаидос
    Реал Сосьедад
      Кубок Испании • 1/16 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Сельта - Реал Сосьедад
      Кубок Испании - 1 ноября 2018

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Сельта – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 1 ноября 2018 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Мохамед или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сельта и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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