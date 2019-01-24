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Реал Мадрид - Жирона
Кубок Испании - 24 января 2019
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Жирона на Eurosport.ru! 24 января 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сантьяго Солари или Эусебио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Реал» позорится в Ла Лиге, но пытается оправдаться через Кубок Испании с «Жироной».