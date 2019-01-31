Жирона
    -
    23:30
    31.01.19
    Монтиливи
    Реал Мадрид
      Кубок Испании • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Жирона - Реал Мадрид
      Кубок Испании - 31 января 2019

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Жирона – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 31 января 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эусебио или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Жирона и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Жирона и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Джамал Аль-Ханаки
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      Всем бодрой ночи! «Реал» в гостях удерживает шаткое преимущество в два гола.

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