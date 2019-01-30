Барселона
    -
    23:30
    30.01.19
    Камп Ноу
    Севилья
      Кубок Испании • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Севилья
      Кубок Испании - 30 января 2019

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Севилья на Eurosport.ru! 30 января 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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