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Барселона - Севилья

Кубок Испании - 30 января 2019

Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Севилья на Eurosport.ru! 30 января 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Барселона и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

