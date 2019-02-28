Валенсия
    -
    23:00
    28.02.19
    Месталья
    Реал Бетис
      Кубок Испании • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Валенсия - Реал Бетис
      Кубок Испании - 28 февраля 2019

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Бетис на Eurosport.ru! 28 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марселино Гарсия Тораль или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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