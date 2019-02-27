Реал Мадрид
    -
    23:00
    27.02.19
    Сантьяго Бернабеу
    Барселона
      Кубок Испании • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Барселона
      Кубок Испании - 27 февраля 2019

      Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 27 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сантьяго Солари или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Класико в полуфинале Кубка Испании – «Реал» и «Барселона» сыграли 1:1 на «Камп Ноу», так что каталонцам на «Бернабеу» надо забивать.

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