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Барселона - Валенсия
Кубок Испании - 25 мая 2019
Футбол, Кубок Испании. Следите за матчем Барселона – Валенсия на Eurosport.ru! 25 мая 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! У «Барсы» в этом сезоне снова не получится сделать требл, но дубль – вполне. Нужно всего лишь накостылять «Валенсии» в финале Кубка Короля, который пройдет в Севилье.