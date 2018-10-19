«Реал» сыграет в Кубке Испании с клубом из Африки. Кхм, что-что?

19 октября прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании – первой стадии, на которой в борьбу вступают клубы Примеры. «Реал» встретится с клубом «Мелилья» из одноименного города, который расположен на африканском континенте.

В Африке? Серьезно?

Город-порт Мелилья имеет статус автономной области Испании и находится на территории Марокко. Город в разное время принадлежал финикийцам, карфагенянам, римлянам, византийцам, мусульманам, пока в 1492 году испанцы не отобрали у мавров весь юг страны и перешли в наступление на африканском континенте. Правда, отвоевывать город не пришлось – он был давно заброшен. Испанцы сделали крепость и порт, которые наотрез отказались отдавать Марокко, когда страна обрела независимость в 1956 году. Видимо, они знали, что через 62 года к ним приедут Модрич, Бэйл и Рамос.

А что насчет клуба?

Команда была основана в 1943 году, но просуществовала всего 13 лет. Более успешная реинкарнация случилась в 1976 году – вот уже 42 года «Мелилья» выступает в низших испанских дивизионах, никогда не играв в Примере или даже Сегунде.

Главным успехом «Мелильи» остается победа в группе Сегунды B в сезоне-1998/99. Но выйти во второй испанский дивизион команда не сумела, проиграв в плей-офф.

Были ли в истории «Мелильи» известные игроки или тренеры?

Среди футболистов выдающихся личностей не было. Отметить можно разве что Виктора Браво, который до годичного пребывания в анклаве сыграл два матча за «Атлетико». А еще Педро Иарлея, который числился в молодежке «Реала», но сделал неплохую карьеру в Южной Америке, прилично поиграв за «Бока Хуниорс» и «Интернасьонал».

А вот один примечательный коуч в истории клуба был. Хуан Рамон Лопес Каро в сезоне-2005/06 возглавлял «Реал», до этого несколько лет находясь в системе мадридцев. «Мелилью» он тащил в сезоне-1998/99. Собственно, главный успех скромной команды – именно его заслуга.

Где играет?

Стадион «Альварес Кларо» с максимальной вместимостью в 12 000 зрителей. Ничего выдающегося. Да и странно строить больше, когда население 86 тысяч человек. Надо полагать, что приезд «Реала» – одно из главных событий в истории команды.

«Барселона» на этой стадии сыграет с клубом «Культураль Леонеса», «Валенсия» и Денис Черышев – с «Эбро». Кто из них сыграет в финале?

Первые матчи 1/16 финала пройдут 30 октября – 1 ноября, ответные – 4-6 декабря.

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