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Сантьяго Солари – о матче Кубка Испании с «Мелильей»: «Реал» должен показать яйца»

Солари – о матче Кубка Испании с «Мелильей»: «Реал» должен показать яйца»
Eurosport

1 час назад

«Галактикос» пора возвращаться в форму.

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари рассказал о подготовке к кубковому матчу против «Мелильи».

«Мы должны показать в этой игре все, на что способны. Мы ждем этого матча с нетерпением – «Реал» должен показать яйца», – приводит слова Солари AS.

  • Солари возглавил «Реал» после того, как Флорентино Перес уволил прежнего менеджера «галактикос» Хулена Лопетеги.
  • Матч «Мелилья» – «Реал» пройдет завтра, 31 октября. Начало игры – в 21:30 мск.

Лопетеги помог «Реалу». Хулен опустил клуб на дно – там ему самое место

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