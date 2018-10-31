Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, который проводит сезон-2018/19 на правах аренды в «Леганесе», дебютировал за «пепинейрос» в матче Кубка Испании против «Райо Вальекано».

Украинский вратарь пропустил два быстрых гола. Сначала на 15-й минуте Альваро Гарсия с близкого расстояния прошил кипера ударом в дальний угол. Спустя шесть минут Алекс Алегрия удвоил преимущество гостей, замкнув прострел с линии вратарской.

Матч закончился вничью – 2:2. Ответная игра пройдет 5 декабря.

В июне 2018-го Лунин подписал шестилетний контракт с мадридским «Реалом».

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