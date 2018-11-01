4 гола с показательного выступления «Реала» в Кубке Испании, но почему-то в Африке

«Реал» и без тренера разгромил провинциальный клуб «Мелилья» со счетом 4:0.

На 28-й минуте Карим Бензема положил начало разгрому, замкнув прострел почти стоя в воротах.

В конце первого тайма Марко Асенсио обеспечил «Реалу» комфортное преимущество.

Любители держались пристойного счета до 78-й минуте, когда случилось нечто. Венчал атаку удар Альваро Одриосолы.

Уже в добавленное время хорошенько головой сыграл Кристо Гонсалес.

Матч стал первым для мадридцев после увольнения Хулена Лопетеги.

В кубковой игре «Реалом» руководил Сантьяго Солари, и у него получилось.

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