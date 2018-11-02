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Санти Касорла блеснул гениальным дриблингом и красиво забил «Альмерии» в Кубке Испании

Касорла блеснул гениальным дриблингом и красиво забил «Альмерии»
Eurosport

30 мин. назад

Испанец снова творит магию.

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла поучаствовал в голевой перестрелке с «Альмерией» в рамках Кубка Испании-2018/19.

На 67-й минуте Санти раскидал дриблингом двух игроков гостей и вколотил мяч в дальнюю девятку мощный ударом, сделав счет 1:1. Этот гол стал первым для Касорлы с игры после возвращения в «подлодку».

Матч закончился со счетом 3:3, ответная игра пройдет 5 декабря.

  • Касорла вернулся в родной клуб после тяжелой травмы, из-за которой он не играл в течение 636 дней.
  • Санти впервые в сезоне отличился с игры, но уже забивал «Спартаку» в Лиге Европы с пенальти. Тот матч тоже закончился со счетом 3:3.
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