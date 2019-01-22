Eurosport
Вратарь «Леганеса»: «Гол Суареса? Вратарям нужно травмироваться, чтобы правда была за нами»
Крайне спорный эпизод.
Вратарь «Леганеса» Иван Куэльяр прокомментировал спорный гол Луиса Суареса, в котором уругваец нанес травму голкиперу.
«Был гол или нет? В таких случаях нужно оставить в стороне имена, футболки, эмблемы, которые вы защищаете – безопасность превыше всего. В этом конкретном случае я защищаю всех вратарей, потому что во многих случаях мы чувствуем себя беззащитными.
Кажется, нам нужно получить серьезную физическую травму, чтобы правда оказалась на нашей стороне. Я надеюсь этим требованием помочь справедливому разбирательству», – написал Куэльяр в инстаграме.
- Суарес врезался в голкипера во время забитого мяча, его засчитали после видеопросмотра. «Барса» победила со счетом 3:1.
- «Леганес» потребовал разъяснений у федерации по поводу гола уругвайца.
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