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Вратарь «Леганеса»: «Гол Суареса? Вратарям нужно травмироваться, чтобы правда была за нами»

Вратарь «Леганеса»: «Гол Суареса? Вратарям нужно травмироваться, чтобы правда была за нами»
Eurosport

13 ч. назад

Крайне спорный эпизод.

Вратарь «Леганеса» Иван Куэльяр прокомментировал спорный гол Луиса Суареса, в котором уругваец нанес травму голкиперу.

«Был гол или нет? В таких случаях нужно оставить в стороне имена, футболки, эмблемы, которые вы защищаете – безопасность превыше всего. В этом конкретном случае я защищаю всех вратарей, потому что во многих случаях мы чувствуем себя беззащитными.

Кажется, нам нужно получить серьезную физическую травму, чтобы правда оказалась на нашей стороне. Я надеюсь этим требованием помочь справедливому разбирательству», – написал Куэльяр в инстаграме.

  • Суарес врезался в голкипера во время забитого мяча, его засчитали после видеопросмотра. «Барса» победила со счетом 3:1.
  • «Леганес» потребовал разъяснений у федерации по поводу гола уругвайца.
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