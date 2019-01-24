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«Для моего сильного брата». Виссам Бен Йеддер из «Севильи» посвятил гол пропавшему Эмилиано Сале

«Для моего сильного брата». Бен Йеддер посвятил гол «Барселоне» пропавшему Сале
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 7 ч. назад

За его судьбу переживают все.

Накануне нападающий «Севильи» Виссам Бен Йеддер отпраздновал мяч в ворота «Барселоны», подняв джерси – там оказалась майка со словами, посвященными исчезнувшему футболисту «Кардиффа» Эмилиано Сале.

«Для моего сильного брата Эмилиано Салы», – написал на ней француз.

  • 21 января частный самолет с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту пропал со всех радаров. Футболист направлялся в Уэльс.
  • 17 матчах Ла Лиги-2018/19 Бен Йеддер оформил 9+5.
  • «Севилья» обыграла «Барселону» – 2:0.

Самолет Салы по-прежнему не найден. Решение о возобновлении поисков примут позже

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