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«Для моего сильного брата». Виссам Бен Йеддер из «Севильи» посвятил гол пропавшему Эмилиано Сале
За его судьбу переживают все.
Накануне нападающий «Севильи» Виссам Бен Йеддер отпраздновал мяч в ворота «Барселоны», подняв джерси – там оказалась майка со словами, посвященными исчезнувшему футболисту «Кардиффа» Эмилиано Сале.
«Для моего сильного брата Эмилиано Салы», – написал на ней француз.
- 21 января частный самолет с новичком «Кардиффа» Эмилиано Салой на борту пропал со всех радаров. Футболист направлялся в Уэльс.
- 17 матчах Ла Лиги-2018/19 Бен Йеддер оформил 9+5.
- «Севилья» обыграла «Барселону» – 2:0.
Самолет Салы по-прежнему не найден. Решение о возобновлении поисков примут позже
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