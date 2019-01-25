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2 пенальти, 2 гола Рамоса и 2 мяча преимущества «Реала» над «Жироной» по итогам первого матча
Королевский Копа дель Рей.
Накануне мадридский «Реал» обыграл «Жирону» (4:2) в Кубке Испании и обеспечил себе не слишком волнительный ответный матч.
Первый мяч в сетку улетел из-под ноги нападающего «Жироны» Лозано.
Лукас Васкес поймал Ираисоса на противоходе и еще до перерыва сравнял счет.
Седьмой пенальти Серхио Рамоса в этом сезоне. Разумеется, успешный.
Гранель из «Жироны» на пенальти ответил пенальти – направил мяч в самый угол, куда не дотянулись пальцы длиннющего Куртуа.
Рамос – всему голова.
Винисиус выдал такое роскошество на Бензема – Кариму осталось только вытянуть ножку в нужном направлении, 4:2.
- Вторая игра четвертьфинала состоится 31 января.
- В таблице Примеры «Реал» занимает третью строчку, «Жирона» – 12-я.
Лопетеги провалился, потому что ему не везло. При Солари «Реал» превратился в середняка