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2 пенальти, 2 гола Рамоса и 2 мяча преимущества «Реала» над «Жироной» по итогам первого матча

2 пенальти, 2 гола Рамоса и 2 мяча преимущества «Реала» над «Жироной» по итогам первого матча
Eurosport

6 ч. назад

Королевский Копа дель Рей.

Накануне мадридский «Реал» обыграл «Жирону» (4:2) в Кубке Испании и обеспечил себе не слишком волнительный ответный матч.

Первый мяч в сетку улетел из-под ноги нападающего «Жироны» Лозано.

Лукас Васкес поймал Ираисоса на противоходе и еще до перерыва сравнял счет.

Седьмой пенальти Серхио Рамоса в этом сезоне. Разумеется, успешный.

Гранель из «Жироны» на пенальти ответил пенальти – направил мяч в самый угол, куда не дотянулись пальцы длиннющего Куртуа.

Рамос – всему голова.

Винисиус выдал такое роскошество на Бензема – Кариму осталось только вытянуть ножку в нужном направлении, 4:2.

  • Вторая игра четвертьфинала состоится 31 января.
  • В таблице Примеры «Реал» занимает третью строчку, «Жирона» – 12-я.

Лопетеги провалился, потому что ему не везло. При Солари «Реал» превратился в середняка

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