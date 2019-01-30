Ляп кипера «Валенсии» на первой минуте, ассист Черышева и хет-трик Родриго – жаришка из Кубка Короля

В четвертьфинальной схватке за Кубок Испании «Валенсия» оказалась мощнее «Хетафе» (3:1; 3:2 по итогу двух матчей).

А все хорошо начиналось именно для «Хетафе». Вратарь «Валенсии» Доменек на первой же минуте допустил дурацкую ошибку: руководил защитниками и пропустил в ближний.

Затем за дело взялся Родриго, помог ему Черышев.

Тот самый случай, когда будешь пересматривать момент не гола, а ассиста. Такого красавца издалека выдал на Родриго Денис.

Доменек из последних сил сделал сэйв, который привел к молниеносной контратаке «Валенсии» и очередному голу Родриго.

В среду состоятся оставшиеся матчи 1/4: «Реал Бетис» – «Эспаньол», «Барселона» – «Севилья», «Жирона» – «Реал Мадрид».

В таблице Примеры «Валенсия» держится на седьмой строчке.

Денис Черышев забил второй мяч за «Валенсию» и не отпраздновал из уважения к «Вильярреалу»

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