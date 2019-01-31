33-й гол Месси «Севилье», непостижимый промах Лео и еще 6 банок простых смертных на «Камп Ноу»

В мире набирает популярность хэштег ThingsIWouldBan (От чего я бы избавился). Официальный твиттер «Севильи» пошутил перед игрой, применив его к Месси, но снова ничего не получилось.

Каталонцы проиграли первый матч 1/4 финала Кубка Испании (0:2), в котором аргентинец не сыграл из-за травмы. На своем поле «Барса» уравняла шансы за полчаса.

Промес срезал Месси в штрафной, а Лео вновь в этом сезоне не рискнул пойти к точке – у Коутиньо это получается лучше.

Через 15 минут «Севилью» ужалил ее бывший игрок Ракитич – Иван не отпраздновал взятие ворот.

Сразу после перерыва «Барса» дважды кольнул соперника. Коутиньо оформил дубль после навеса Суареса.

Всего через минуту Серхи Роберто отличился с паса Месси.

Севильцы взъерошились и отыграли один мяч при участии Промеса.

Надолго андалусийцев не хватило. «Барса» дважды поймала соперника на контратаках, но сначала был невероятный момент, который напомнил, что Месси все-таки с этой планеты.

Каталонцы вонзили пятый мяч на 89-й минуте – Альба угостил ассистом Суареса.

Закольцевал измывательства Месси, отправивший 33-й мяч в карьере в ворота «Севильи». Это была знатная охота – не такая крутая, как с «ПСЖ» весной 2017-го, но тоже очень достойная (6:1).

«Барселона» – «Севилья» – 6:1

«Барса» вышла в полуфинал Кубка Короля девятый сезон подряд.

Альба сочинил 12 ассистов в сезоне-2018/19 во всех турнирах.

На счету Месси 26 голов и 14 ассистов в текущем сезоне.

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