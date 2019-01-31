Месси: «Мне сказали, что «Барселона» сливает Кубок Испании. Нет – мы боремся во всех трех турнирах»

После кубковой победы в ответном матче 1/4 финала против «Севильи» (6:1, общий счет 6:3) форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи о том, что каталонская команда не придает значения этому турниру.

«Мне сказали, что «Барселона» сливает Кубок Испании, что клуб не хочет этот трофей. Меня неправильно поняли: мы боремся во всех трех турнирах (Прим. Eurosport: Кубок Короля, чемпионат Испании и ЛЧ) – это наш долг. «Барселона» борется за все», – приводит слова аргентинца Marca.

Последний четвертьфинальный матч состоится в четверг, встретятся мадридский «Реал» и «Жирона» (первый матч – 4:2).

2 февраля «Барселона» сыграет против «Валенсии» в рамках чемпионата Испании.

Первое шоу Cirque du Soleil по мотивам карьеры Лионеля Месси состоится в октябре

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере