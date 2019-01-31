Getty Images

Месси: «Мне сказали, что «Барселона» сливает Кубок Испании. Нет – мы боремся во всех трех турнирах»

Месси: «Мне сказали, что «Барселона» сливает Кубок Испании. Нет – мы боремся во всех трех турнирах»
Eurosport

1 час назад

Лео защитил честь клуба.

После кубковой победы в ответном матче 1/4 финала против «Севильи» (6:1, общий счет 6:3) форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи о том, что каталонская команда не придает значения этому турниру.

«Мне сказали, что «Барселона» сливает Кубок Испании, что клуб не хочет этот трофей. Меня неправильно поняли: мы боремся во всех трех турнирах (Прим. Eurosport: Кубок Короля, чемпионат Испании и ЛЧ) – это наш долг. «Барселона» борется за все», – приводит слова аргентинца Marca.

  • Последний четвертьфинальный матч состоится в четверг, встретятся мадридский «Реал» и «Жирона» (первый матч – 4:2).
  • 2 февраля «Барселона» сыграет против «Валенсии» в рамках чемпионата Испании.

Первое шоу Cirque du Soleil по мотивам карьеры Лионеля Месси состоится в октябре

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Кубок Испании

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере

03:41
Популярные видео
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией
1 608 просмотров18 ч
Обзор «Коламбус» – «Баффало» надо посмотреть ради пафосного Панарина в шапке и песочном пиджаке
2 520 просмотров22 ч