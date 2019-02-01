«Это показывает, насколько Лео велик». Филиппе Коутиньо – о том, что Месси дал ему пробить пенальти

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поблагодарил Лионеля Месси, который дал ему пробить пенальти в четвертьфинале Кубка Испании против «Севильи».

«Спасибо Лео за то, что позволил мне пробить пенальти, это хорошо для уверенности команды. Этот жест показывает, насколько Лео велик. Мы знали: чтобы добиться результата, мы должны войти в игру с самого начала», – цитирует Коутиньо AS.

«Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 6:1 и прошла дальше, несмотря на поражение со счетом 0:2 в первом матче.

Филиппе в матче сделал дубль.

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