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«Это показывает, насколько Лео велик». Филиппе Коутиньо – о том, что Месси дал ему пробить пенальти

«Это показывает, насколько Лео велик». Коутиньо – о том, что Месси дал ему пробить пенальти
Eurosport

27 мин. назад

Королевская щедрость.

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поблагодарил Лионеля Месси, который дал ему пробить пенальти в четвертьфинале Кубка Испании против «Севильи».

«Спасибо Лео за то, что позволил мне пробить пенальти, это хорошо для уверенности команды. Этот жест показывает, насколько Лео велик. Мы знали: чтобы добиться результата, мы должны войти в игру с самого начала», – цитирует Коутиньо AS.

  • «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 6:1 и прошла дальше, несмотря на поражение со счетом 0:2 в первом матче.
  • Филиппе в матче сделал дубль.
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