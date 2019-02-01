Getty Images
«Это показывает, насколько Лео велик». Филиппе Коутиньо – о том, что Месси дал ему пробить пенальти
Королевская щедрость.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поблагодарил Лионеля Месси, который дал ему пробить пенальти в четвертьфинале Кубка Испании против «Севильи».
«Спасибо Лео за то, что позволил мне пробить пенальти, это хорошо для уверенности команды. Этот жест показывает, насколько Лео велик. Мы знали: чтобы добиться результата, мы должны войти в игру с самого начала», – цитирует Коутиньо AS.
- «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 6:1 и прошла дальше, несмотря на поражение со счетом 0:2 в первом матче.
- Филиппе в матче сделал дубль.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте