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Ответка «Жироны» и «Реала» превратилась в бенефис Карима Бензема. Здесь видеодоказательства

Ответка «Жироны» и «Реала» превратилась в бенефис Бензема. Здесь видеодоказательства
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Француз не оставил каталонцам шансов.

«Реал» обыграл «Жирону» и во втором четвертьфинале Кубка Испании – 3:1.

Счет открыл Карим Бензема на 27-й минуте после великолепного прохода и стеночки с Карвахалем.

Он же оформил дубль перед перерывом идеальным ударом с угла штрафной в дальний угол.

На 71-й минуте «Жирона» один гол отыграла: контратака Алекса Пачона и Педро Порро закончилась точным ударом последнего.

Праздновали хозяева недолго: спустя 4 минуты Маркос Льоренте с линии штрафной уложил мяч в дальний угол.

  • В первом матче «Реал» тоже был сильнее – 4:2.
  • «Мадрид» вышел в полуфинал впервые с 2014 года. Тогда «Реал» за трофей.
  • Ранее в полуфинал Кубка прошли «Валенсия», «Бетис» и «Барселона». Жеребьевка стадии состоится 1 февраля.
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