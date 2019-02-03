Getty Images
AS: игрок «Барсы» Усман Дембеле, вероятно, пропустит первый полуфинал с «Реалом» из-за новых проблем
Серьезная потеря перед класико.
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить первый матч полуфинала Кубка Испании против «Реала».
Француз восстановился от травмы голеностопа, но на тренировке почувствовал боль в горле. Врачи «Барсы» отправили Усмана домой. Его восстановление займет не менее трех-четырех дней, он может пропустить ближайший полуфинал с «Королевским клубом», сообщает AS.
- Первое Класико в рамках полуфинала Кубка Испании пройдет 6 февраля.
- В Примере Дембеле забил восемь мячей и сделал три ассиста в 19 играх. В октябрьской игре с «Реалом» (5:1) в чемпионате Усман соорудил ассист.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте