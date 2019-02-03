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AS: игрок «Барсы» Усман Дембеле, вероятно, пропустит первый полуфинал с «Реалом» из-за новых проблем

AS: Дембеле, вероятно, пропустит первый полуфинал с «Реалом» из-за новых проблем
Eurosport

37 мин. назад

Серьезная потеря перед класико.

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить первый матч полуфинала Кубка Испании против «Реала».

Француз восстановился от травмы голеностопа, но на тренировке почувствовал боль в горле. Врачи «Барсы» отправили Усмана домой. Его восстановление займет не менее трех-четырех дней, он может пропустить ближайший полуфинал с «Королевским клубом», сообщает AS.

  • Первое Класико в рамках полуфинала Кубка Испании пройдет 6 февраля.
  • В Примере Дембеле забил восемь мячей и сделал три ассиста в 19 играх. В октябрьской игре с «Реалом» (5:1) в чемпионате Усман соорудил ассист.
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