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Sport.es: форвард «Барсы» Лионель Месси не тренировался в общей группе за 2 дня до матча с «Реалом»
Упс. У Вальверде, кажется, большие проблемы.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не тренировался в общей группе после травмы, полученной в матче с «Валенсией» (2:2).
Как сообщает Sport.es, в «Барселоне» не сомневаются, что Месси сыграет против мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет в среду. Решение временно вывести Месси из общей группы тренирующихся было вызвано соображениями предосторожности.
Тем не менее, существует небольшая вероятность, что Лео все же не сыграет с «Реалом». Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде примет решение о включении аргентинца в заявку ближе к игре.
- Первый матч между «Барсой» и «Реалом» пройдет на «Камп Ноу».
- Ответная игра на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 27 февраля.
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