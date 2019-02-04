Sport.es: форвард «Барсы» Лионель Месси не тренировался в общей группе за 2 дня до матча с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не тренировался в общей группе после травмы, полученной в матче с «Валенсией» (2:2).

Как сообщает Sport.es, в «Барселоне» не сомневаются, что Месси сыграет против мадридского «Реала» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет в среду. Решение временно вывести Месси из общей группы тренирующихся было вызвано соображениями предосторожности.

Тем не менее, существует небольшая вероятность, что Лео все же не сыграет с «Реалом». Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде примет решение о включении аргентинца в заявку ближе к игре.

Первый матч между «Барсой» и «Реалом» пройдет на «Камп Ноу».

Ответная игра на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 27 февраля.

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