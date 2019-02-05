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«Барселона» заявила Лионеля Месси на первый полуфинал с «Реалом»
Аргентинец готов к битве.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, скорее всего, сыграет против «Реала» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Аргентинец попал в заявку каталонцев из 19 футболистов. Как минимум Лео будет на скамейке, чтобы выйти на поле в случае неприятностей. А вот Усмана Дембеле, у которого возникли проблемы со здоровьем, не будет даже в запасе.
- Лео не тренировался несколько дней в общей группе из-за повреждения, полученного в матче с «Валенсией».
- Первый полуфинал «Барселона» – «Реал» состоится 6 февраля. Каталонцы выигрывали Кубок Испании последние четыре сезона.
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