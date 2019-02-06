«Барса» и «Реал» 5 лет рубились только в Примере. Тогда Моуринью вымотал Гвардиолу и вынудил уйти

Великое противостояние не выходило за рамки Примеры уже пять лет (Суперкубок Испании – это не серьезно). Фанаты засохли без дополнительной интриги, потому что рубки в Ла Лиге часто были лишены турнирной значимости. Самый огонь случался именно в матчах на вылет, которыми абсолютно все пресытились с 2011-го по 2012-й. В тот период «Барса» и «Реал» кромсали друг друга в чемпионате, ЛЧ и Кубке Испании 13 раз.

Болельщики ворчали: из-за переизбытка матчей Класико потеряло уникальность. Сейчас тот отрезок, наоборот, кажется самым горячим циклом легендарного дерби. Но раскаленным его сделало не количество игр, а битва антагонистов – супергероев, про которых Marvel обязан запустить целый сериал.

До появления Моуринью Гвардиола беззаботно порабощал Европу. Каталонец осуществил мечту: возглавил команду детства, привил ей любимый стиль и собрал в мешок все возможные трофеи. Пеп кайфовал и оттачивал идеальную машину, ни на кого не отвлекаясь. Согнать солнце над головой Гвардиолы мог только один человек – тренер, который мечтал о работе на «Камп Ноу», но дважды услышал унизительный отказ. В последнем споре за престижный пост Моуринью уступил именно Пепу, хотя максимально выложился перед руководством «блауграны». Тогда португалец и возненавидел каталонский клуб, а их тренера занес в список главных врагов.

Луис Энрике, Жозе Моуринью и Пеп ГвардиолаImago

Жозе зацепил соперника при первой же встрече: перед полуфиналом Лиги чемпионов-2010 коуч «Интера» набрасывал про одержимость «Барсы» трофеями и чрезмерный артистизм испанцев в единоборствах. Моуринью победил по сумме двух матчей и устроил шоу перед трибунами «Камп Ноу». После поражения в ответке (0:1) поддел соперника едкой фразой: «Это самое замечательное поражение в моей карьере».

Пеп недоумевал агрессивной реакции Моуринью и не понимал, что сделал не так. Испанец вспомнил прошлое, когда вместе с Жозе оставался после тренировок, трещал о тактике и обсуждал работу Бобби Робсона. Тогда ключевой игрок «Барсы» и переводчик тренера нашли общий язык – казалось, их дружба закрепится надолго.

Пеп проглотил обиду после поражения от «Интера» и спокойно прокомментировал слухи об уходе Особенного во вражеский «Реал». «В любом случае, ничего не изменится, если Моуринью переберется в Ла Лигу», – никогда ранее Гвардиола не ошибался так сильно.

Португальский максималист приехал в Мадрид и сразу обозначил задачу – свергнуть ненавистных врагов. Для уничтожения непобедимой махины Моуринью ударил в ее самую хрупкую часть – в чуткого тренера. На «Камп Ноу» Хосеп преуспел, как невероятный лидер, но в душе всегда оставался ранимым парнем. В книге «На пике» Гильем Балаге часто отмечал тонкую натуру лысого коуча: он слишком сомневался в себе и любую неудачу воспринимал близко к сердцу.

На это надавил Моуринью. Он с легкостью забыл про дружбу с Пепом и вдарил по испанцу из всех орудий. «Если у нас с ним возникнут футбольные трения, то они никогда не станут проблемой Моуринью и Гвардиолы. Это будут проблемы исключительно «Реала» и «Барселоны», – лукавил Жозе.

Хосеп Гвардиола (слева) и Жозе Моуринью (справа)Eurosport

И понеслась: Особенный активизировался перед каждым Класико и уничтожал гармонию Гвардиолы. Португалец чутко выбирал темы, чтобы сделать сопернику больнее: бесил теориями заговоров, обвинял в симуляциях, подкупе судей и составил легендарный список заповедей, как обыграть «Барсу». По мнению Жозе, его команда всегда играла лучше, а поражения случились исключительно из-за каталонских чиновников, ФИФА, арбитров и даже ЮНИСЕФ.

Терпеливый Пеп молча страдал. Он переживал из-за приступов соперника, копил обиду, но честь не позволяла ответить. На каждый новый удар Моуринью Гвардиола отвечал из последних сил: «Хочу напомнить ему, что мы были друзьями четыре года. Я всегда держу это в голове».

Для Хосепа противостояние с «Реалом» всегда было особенным. Возможностью сразиться с соперником в красивой борьбе. С приходом Моуринью это превратилось в душную бойню на выживание. Гвардиола перестал кайфовать от Класико и признался друзьям, что устал от войны с Жозе.

Испанец побеждал в дерби намного чаще, но никогда не праздновал так же показательно, как это делал Моуринью. Португалец мог выиграть один матч из семи, но умело преподносил это так, будто все предыдущие были разминкой, а решающий – прошел только что. Жозе ввязался в психологическую войну с целью вымотать непобедимого врага и успешно выпил из него все соки.

«Мы проигрывали и выигрывали матчи, но всегда были к сопернику уважительны», – этой фразой Хосеп только раззадорил португальца.

Волну Моуринью радостно подхватила мадридская пресса, уставшая от превосходства Каталонии. Журналисты помогали Особенному и выставляли противостояние в нужном свете: давили на то, что эмоции Жозе – лучшее в футболе, а лысый шарлатан раскис при первых же трудностях.

Гвардиола Кркич БарселонаAFP

Пеп сдался в 2012-м. Он и ранее сомневался, стоит ли продолжать утомительную работу, а с португальским антагонистом желание скрыться от всех только возросло. «Моуринью выиграл войну», – выдал Гвардиола после ухода с «Камп Ноу». Тогда Балаге заметил, как облегченно вздохнул уставший Пеп.

«Я отдаю всего себя работе. Мне ничего не остается. Нужно подзаправиться», – Гвардиола признал поражение на прощальной пресс-коференции. Его лицо было изможденным – это был не тот Пеп, который сверкал в первые дни у скамейки «Камп Ноу».

Вампир Моуринью намеренно шел на конфликт и добился цели. Он испортил легкую «Барселону», доказал ей свою значимость, эмоционально растоптал Пепа и выиграл у него последний чемпионат. Жозе с удовольствием продолжил бы войну, но Гвардиола вышел из игры.

Позже мужчины встретились на одном из семинаров в Ньоне, и Жозе улыбчиво обхаживал соперника. Всем видом португалец показывал, что трештоки остаются в футболе, а в жизни он нормальный парень. Пеп же скрипел зубами, избегал общества Моуринью и чувствовал себя неуютно. Оставить противостояние на поле он не смог.

«Война Пепа и Жозе оказалась истощающей. Черная магия португальца утомляла, приводила в ярость и была несправедлива к нам. Даже несмотря на то, что таким образом Моуринью лишь защищал свою команду», – передал мысли Гвардиолы его лучший друг Мануэль Эстиарте.

С 2019-го «Барселона» и «Реал» вновь выйдут за рамки Примеры и вернут Класико интригу. Но легендарный нерв не воспалится, пока Жозе и Пеп не вернутся на законные и логичные места.

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