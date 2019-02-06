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Игроки «Барселоны» сыграют с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайском языке

Игроки «Барселоны» сыграют с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайском языке
Eurosport

44 мин. назад

Оригинально.

6 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игроки каталонского клуба выйдут на матч в футболках с фамилиями, продублированными на китайском языке.

Так каталонский клуб отметит китайский Новый год.

  • «Барселона» успешно покоряет азиатский рынок. По окончании этого сезона каталонцы отправятся в Китай и Японию на предсезонный турнир.
  • Первый матч Класико в рамках Кубка Испании начнется в 23:00 (мск).
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