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Игроки «Барселоны» сыграют с «Реалом» в футболках с фамилиями на китайском языке
Оригинально.
6 февраля состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Игроки каталонского клуба выйдут на матч в футболках с фамилиями, продублированными на китайском языке.
Так каталонский клуб отметит китайский Новый год.
- «Барселона» успешно покоряет азиатский рынок. По окончании этого сезона каталонцы отправятся в Китай и Японию на предсезонный турнир.
- Первый матч Класико в рамках Кубка Испании начнется в 23:00 (мск).
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