Защитник «Реала» Серхио Рамос: «Прошу прощения, если моя паненка кого-то обижает»

Капитан «Реала» Серхио Рамос отметил, что который сезон набирает оптимальную форму в самый важный момент – к матчам плей-офф Лиги чемпионов. Отдельно Серхио прокомментировал удары с пенальти, которые защитник часто исполняет паненкой.

«Когда за нас выступал Криштиану, мы часто отрабатывали эти удары на тренировках. Мы никогда не проигрывали, когда он забивал с точки, теперь я взял на себя эту миссию. Когда я забиваю панекой, то не хочу никого оскорбить или унизить. У игрока есть всего доля секунды, чтобы решить, как обмануть вратаря. Речь идет о том, чтобы сделать что-то сложное легким. Иногда безумным. Я импровизирую и жду до самого последнего момента, чтобы увидеть, куда движется вратарь», – цитирует Рамоса AS.

Осенью прошлого года Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте Рамоса после финала Лиги чемпионов-2016/17.

Контракт защитника с «Мадридом» действует до 2020 года – тогда ему исполнится 34 года.

Рамос перешел в «Реал» в 2005 году и стал капитаном в 2015-м после ухода в «Порту» Икера Касильяса. Он занимает восьмое место в истории клуба по проведенным матчам.

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