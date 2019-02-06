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Лионель Месси остался в запасе «Барселоны» на полуфинал Кубка Испании против «Реала»
Вот это да.
Форвард и главная звезда «Барселоны» Лионель Мессии не попал в стартовый состав на первый полуфинал Кубка Испании против мадридского «Реала».
Состав «Барсы»: Марк-Андре Тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Малком, Луис Суарес, Филиппе Коутиньо.
- Месси получил травму в матче 22-го тура Примеры с «Валенсией».
- Mundo Deportivo ранее сообщало, что у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм.
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