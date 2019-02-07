Twitter

2 гола первого Класико кубкового полуфинала, которые оставили интригу подогреваться до ответки

2 гола первого Класико кубкового полуфинала, которые оставили интригу подогреваться до ответки
Eurosport

26 мин. назад

Главные моменты первого акта двухраундового экшена.

«Барселона» сыграла вничью первый полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом» – 1:1.

Счет открыли гости на пятой минуте. Альба ошибся при навесе Винисиуса, Бензема прострелил в штрафную, где Васкес с пары метров переправил мяч в ворота.

Ответку каталонцы закатили на 57-й минуте. Выход один на один Альбы парировал Навас, добивание Суареса пришлось в штангу, но Малком все же переиграл голкипера и защитников.

  • Ответная игра пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
  • Лионель Месси появился на поле на 64-й минуте. Он не вышел в старте из-за травмы, полученной в матче против «Валенсии».
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

Кубок Испании

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Парень кинул мяч в сальтухе спиной к кольцу и установил мировой рекорд по дальности

00:30
Популярные видео
Защитник в подкате идеально забросил мяч за шиворот вратарю. Правда, своему
2 807 просмотров4 ч
«Тампа» уверенно шла к победе, но «Вегас» и Зыкин перевернули игру и добили «молний» по буллитам
 396 просмотров9 ч