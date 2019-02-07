2 гола первого Класико кубкового полуфинала, которые оставили интригу подогреваться до ответки

«Барселона» сыграла вничью первый полуфинальный матч Кубка Испании с мадридским «Реалом» – 1:1.

Счет открыли гости на пятой минуте. Альба ошибся при навесе Винисиуса, Бензема прострелил в штрафную, где Васкес с пары метров переправил мяч в ворота.

Ответку каталонцы закатили на 57-й минуте. Выход один на один Альбы парировал Навас, добивание Суареса пришлось в штангу, но Малком все же переиграл голкипера и защитников.

Ответная игра пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

Лионель Месси появился на поле на 64-й минуте. Он не вышел в старте из-за травмы, полученной в матче против «Валенсии».

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