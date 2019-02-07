Винисиус, Навас или Малком? Выбери лучшего игрока Класико в полуфинале Кубка Испании

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«Барселона» и «Реал» зарубились на «Камп Ноу» в рамках первого полуфинала Кубка Испании. На гол Лукаса Васкеса «блауграна» ответила точным ударом Малкома – 1:1.

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Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте.

Ответный матч пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».

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