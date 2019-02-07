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Винисиус, Навас или Малком? Выбери лучшего игрока Класико в полуфинале Кубка Испании

Винисиус, Навас или Малком? Выбери лучшего игрока Класико
Артем Буторин

8 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Buzz

Кто разжег великое противостояние?

«Барселона» и «Реал» зарубились на «Камп Ноу» в рамках первого полуфинала Кубка Испании. На гол Лукаса Васкеса «блауграна» ответила точным ударом Малкома – 1:1.

Выбери парня, который понравился в этом матче больше остальных.

  • Месси начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте.
  • Ответный матч пройдет 27 февраля на «Сантьяго Бернабеу».
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