«Барселоне» запретили выйти на Класико с «Реалом» с фамилиями на китайском. Зарубил испанский РФС

«Барселона» широко включилась в празднование Китайского Нового года. 4 февраля каталонский клуб снял видео, в котором игроки первой команды, женского подразделения и дети из академии поздравляют всех с азиатским праздником.

«Когда Новый год – это больше чем фейерверки, а время для любви и привязанности», – говорила в камеру девочка в форме «Барсы», а Лионель Месси скатил мяч под удар китайскому мальчику из «Ла Масии», сам сказал пару слов на языке Поднебесной и пригласил всех на предсезонный тур сине-гранатовых в Азии.

В клубе и не скрывают, что ориентируются на Китай из-за обширного рынка. В сентябре 2013-го каталонцы открыли в Гонконге первый полноценный офис за рубежом, чтобы привлечь новых спонсоров и фанатов. На азиатском континенте у «Барсы» уже больше болельщиков, чем в Европе и Америке вместе взятых.

«Китай – одна из девяти стратегических стран для «Барселоны», наряду с США, Мексикой, Бразилией, Японией, Индией, Индонезией, Турцией и, конечно, Испанией, – заявляет пресс-служба. – «Барса» – самая узнаваемая спортивная команда в Китае (56%), впереди клубов АПЛ, НБА и НФЛ. Среднестатистический болельщик в этой стране – преимущественно молодой мужчина с высоким уровнем образования».

Поэтому на Класико «блауграна» подготовила специальные футболки – фамилии игроков на спинах продублировали китайскими иероглифами. В клубе особо подчеркнули, что это первый раз, когда сзади на майку наносят дополнительные символы. Кастомизированную форму также можно купить в обоих официальных магазинах сине-гранатовых в Барселоне.

Но Класико все же прошло без азиатской письменности. Незадолго до стартового свистка Catalunya Ràdio разузнало, что акцию зарубила Испанская федерация футбола. Как организатор Кубка Короля они выступили против дополнительных символов на чьих бы то ни было майках и не выдали разрешение на изменение в атрибутике.

Филиппе Коутиньо, Нелсон Семеду, Луис Суарес, «Барселона»Getty Images

Чуть позднее журналисты El Mundo Deportivo проследили, что футболисты «Барселоны» все же вышли на Класико в заранее заготовленной форме с китайскими иероглифами на спинах. Они проследовали в них на газон из подтрибунного помещения, но до старта матча переоделись и все 90 минут провели в обычной форме без азиатской вязи. Причин отказа Федерации футбола Испании не называется.

До начала игры «Барселона» попалась еще с одним иностранным языком на спине – как ни странно, русским. Более чем за час до старта твиттер каталонцев запостил видео, как футболисты прибывают на «Камп Ноу».

В самом конце ролика Серхи Роберто улыбается в камеру, объектив провожает его уход и фиксирует на спине бомбера от Херона Престона надпись «СТИЛЬ» кириллицей.

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