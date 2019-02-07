Лукас Васкес: «Мы играли лучше. Ничья – несправедливый результат»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал исход первого полуфинального матча Кубка Короля против «Барселоны» (1:1).

«Мы играли лучше, у нас было больше моментов. Ничья – несправедливый результат. На домашнем стадионе мы должны извлечь из этой ничьей пользу. Мы должны выйти в финал. Во втором тайме «Барса» наседала, и это нормально, ведь они играли дома. Мы должны быть довольны игрой, но не результатом», – приводит слова Васкеса Marca.

Васкес провел на поле 84 минуты и отметился забитым мячом.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля.

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