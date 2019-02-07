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Лукас Васкес: «Мы играли лучше. Ничья – несправедливый результат»

Васкес: «Мы играли лучше. Ничья – несправедливый результат»
Eurosport

31 мин. назад

Испанец доволен футболом, который показал «Реал», но недоволен цифрами на табло.

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал исход первого полуфинального матча Кубка Короля против «Барселоны» (1:1).

«Мы играли лучше, у нас было больше моментов. Ничья – несправедливый результат. На домашнем стадионе мы должны извлечь из этой ничьей пользу. Мы должны выйти в финал. Во втором тайме «Барса» наседала, и это нормально, ведь они играли дома. Мы должны быть довольны игрой, но не результатом», – приводит слова Васкеса Marca.

  • Васкес провел на поле 84 минуты и отметился забитым мячом.
  • Ответная игра между командами пройдет 27 февраля.

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