Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прибыл на игру против мадридского «Реала» в куртке с надписью «Стиль» на русском языке.

Это – бренд Херона Престона, бывшего дизайнера Nike и Yeezy, близкого друга Канье Уэста. Творчество Престона изобилует русской эстетикой: помимо курток «Стиль», он выпускал кепки с надписью «Охрана» (тоже на кириллице), а еще щеголял по Москве в черной футболке с Владимиром Путиным.

«Барселона» сыграла с «Реалом» вничью – 1:1.

Голами в прошедшем матче отметились Лукас Васкес и Малком.

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