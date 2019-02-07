Getty Images
Защитник «Барсы» Жерар Пике: «Серхио Рамос должен был получить красную, но что мы можем поделать?»
Класико никогда не обходится без больших и маленьких скандалов после.
Защитник «блауграны» Жерар Пике прокомментировал судейские решения Матео Лаоса в матче Кубка Испании «Барселона» – «Реал» (1:1) относительно капитана мадридского клуба Серхио Рамоса.
«У Матео Лаоса были странные критерии для оценки эпизодов, нам приходилось смириться с ними и играть. В принципе, это был неплохой матч. Судья должен был дать Серхио Рамосу красную карточку, но что мы с этим можем поделать?» – цитирует Жерара Marca.
Поведение Рамоса в матче на примере эпизода с Семеду.
Это. Очень. Смешно.
- Серхио заработал больше всех карточек в матчах Класико, в «Реале», в Ла Лиге, в Лиге чемпионов и Испании.
- Ответный матч состоится 27 февраля. А Класико в рамках чемпионата – 2 марта.
Серхио Рамос: «Я видел, как освистывают легенд. Критики меня не сломят»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте