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Защитник «Барсы» Жерар Пике: «Серхио Рамос должен был получить красную, но что мы можем поделать?»

Пике: «Рамос должен был получить красную, но что мы можем поделать?»
Eurosport

21 мин. назад

Класико никогда не обходится без больших и маленьких скандалов после.

Защитник «блауграны» Жерар Пике прокомментировал судейские решения Матео Лаоса в матче Кубка Испании «Барселона» – «Реал» (1:1) относительно капитана мадридского клуба Серхио Рамоса.

«У Матео Лаоса были странные критерии для оценки эпизодов, нам приходилось смириться с ними и играть. В принципе, это был неплохой матч. Судья должен был дать Серхио Рамосу красную карточку, но что мы с этим можем поделать?» – цитирует Жерара Marca.

Поведение Рамоса в матче на примере эпизода с Семеду.

Это. Очень. Смешно.

  • Серхио заработал больше всех карточек в матчах Класико, в «Реале», в Ла Лиге, в Лиге чемпионов и Испании.
  • Ответный матч состоится 27 февраля. А Класико в рамках чемпионата – 2 марта.

Серхио Рамос: «Я видел, как освистывают легенд. Критики меня не сломят»

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