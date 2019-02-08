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Денис Черышев вдавил мяч в ворота «Бетиса» и вдохновил «Валенсию» на камбэк в Кубке Испании

Черышев вдавил мяч в ворота «Бетиса» и вдохновил «Валенсию» на камбэк
Eurosport

40 мин. назад

Русский полузащитник набрал крутую форму.

В пятницу прошел первый полуфинальный матч «Валенсии» и «Бетиса» в рамках Кубка Короля (2:2). Полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев забил третий мяч за команду.

Недовольным фанатам «Валенсии» Дэн ответил приятным завершением атаки: стремительно боднул мяч в угол.

  • Ответный матч состоится 28 февраля.
  • Черышев перешел в «Валенсию» на правах аренды в августе 2018-го. И с тех пор сделал 3+2.

Денис Черышев был очень хорош против «Барселоны». Он правильно отреагировал на свист фанатов

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