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Хоакин забил прямым ударом с углового – гол засчитали при помощи VAR

Хоакин забил прямым ударом с углового – гол засчитали при помощи VAR
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Не было бы новых технологий – не было бы и этого шедевра.

«Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» в первом полуфинальном матче Кубка Испании – 2:2.

На 54-й минуте матча полузащитник «Бетиса» Хоакин забил мяч прямым ударом с углового. Примечательно, что голкипер не дал мячу заскочить в сетку, и команды еще несколько секунд продолжали игру, пока судья не зафиксировал гол с помощью VAR.

  • В составе «Валенсии» один из мячей забил Денис Черышев.
  • Ответная игра пройдет 28 февраля на «Месталье».

Серхи Роберто приехал на матч с «Реалом» в куртке с надписью «Стиль» на кириллице

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