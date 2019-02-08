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Хоакин забил прямым ударом с углового – гол засчитали при помощи VAR
Не было бы новых технологий – не было бы и этого шедевра.
«Бетис» сыграл вничью с «Валенсией» в первом полуфинальном матче Кубка Испании – 2:2.
На 54-й минуте матча полузащитник «Бетиса» Хоакин забил мяч прямым ударом с углового. Примечательно, что голкипер не дал мячу заскочить в сетку, и команды еще несколько секунд продолжали игру, пока судья не зафиксировал гол с помощью VAR.
- В составе «Валенсии» один из мячей забил Денис Черышев.
- Ответная игра пройдет 28 февраля на «Месталье».
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