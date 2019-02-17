Голы «Жироны» и «Реала», которые вернули кармический баланс в норму после отскока в Амстердаме
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«Жирона» сенсационно обыграла в гостях мадридский «Реал» в матче 24-го тура Примеры со счетом 2:1.
На 25-й минуте Каземиро замкнул навес во время второй волны атаки «Реала».
Отыграться в начале второго тайма шикарный шанс упустил Гарсия, пробивший в стиле Рамоса курильщика с нескольких метров.
Спустя 40 минут игрового времени после гола Мадрида равенство с пенальти все же восстановил Стауни.
А через 75-й минуте Порту оказался первым на добивании и вывел гостей вперед.
- «Реал» опустился на третье место, пропустив вперед «Атлетико».
- От лидирующей «Барселоны» разрыв увеличился до девяти очков.
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