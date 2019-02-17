Серхио Рамос установил рекорд по красным карточкам в Ла Лиге. И сделал это красиво

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил красную карточку в концовке матча с «Жироной».

Испанец взмыл в штрафной «Жироны», чтобы пробить ножницами, но попал по игроку каталонского клуба, за что получил вторую желтую. Для Рамоса удаление стало 20-м в Ла Лиге – это рекорд для чемпионата Испании.

«Реал» проиграл со счетом 1:2 и отстает от «Барселоны» на девять очков.

УЕФА ведет расследование в отношении Серхио по поводу его интервью, где он признался, что навернно получил желтую карточку в матче с «Аяксом», чтобы обнулиться перед 1/4 финала.

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