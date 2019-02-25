«Барса» молчит, но Бускетс запостил красноречивое фото, на котором колено Суареса укутано в компресс

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес давно страдает от проблем с коленом, и совместное фото с одноклубником Серхио Бускетсом ставит под сомнение участие футболиста в матче против мадридского «Реала» в среду.

В воскресенье Бускетс опубликовал в инстаграме фото, на котором ему и Месси составил компанию и Суарес – с улыбкой на лице и компрессом на колене.

На тренировочную сессию «Барселоны» в понедельник уругваец все-таки пришел. Официальный сайт «Барселоны» и клубные аккаунты в социальных сетях молчат по поводу состояния 32-летнего страйкера.

В сезоне-2018/19 Суарес отыграл за «Барселону» 34 матча во всех турнирах и закатил 17 мячей.

В мае 2018-го уругваец был прооперирован из-за проблем с мениском.

27 февраля состоится ответный матч полуфинала Кубка Короля «Реал Мадрид» – «Барселона».

Луис Суарес потерял себя в «Барселоне». Он должен перейти в «Реал»

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