«Реал» Мадрид – «Барселона»: перед Класико в ответном полуфинале Кубка Испании

Вы еще не устали от Класико? А ведь они только начали. На одной неделе будут сразу два решающих сражения. Первое выявит финалиста и, скорее всего, победителя Кубка Испании (ну, там же «Валенсия» и «Бетис», камон). Второе расставит все точки в чемпионской гонке: если «Барса» не проиграет, то окончательно нейтрализует «Реал» в борьбе за золото. Победа придаст «Мадриду» импульс и вернет небольшую надежду на камбэк.

В первом полуфинале заклятые враги сыграли очень сухо и душно. Во втором матчем такого стиля будет меньше: первая ошибка заставит соперника раскрываться и рисковать. Интереснее будет и потому, что окончательно залечил болячки Месси, пропустивший часть первого полуфинала. Лео уже грузанул треху «Севилье» и размялся перед «Мадридом».

Кто посмотрит матч по ТВ

В распоряжении Солари почти все футболисты – не будет только Маркоса Льоренте, который продолжает восстановление после травмы. Зато Сантьяго рассчитывает на Начо: защитник пропустит Класико, но не в Кубке, а в чемпионате – он получил красную карточку в игре Примеры против «Леванте».

У «Барсы» может случится одна потеря, но очень серьезная. Суарес получил травму – его фото с коленом в компрессе в инстаграме спалил Бускетс. Луис тренировался вместе с командой, но все еще есть опасение, что он пропустит важный матч.

Скорее всего, не выйдут на Класико Артур и Силлессен. Зато вернулся Умтити, который отыграл весь матч против «Севильи» и не испытал дискомфорта в колене.

Форма

Казалось, «Реал» набрал крутой ход: за восемь матчей «Мадрид» не победил лишь раз (как раз в первом полуфинале). Но позже типичный «Реал» нынешнего сезона вернулся и дома проиграл «Жироне». Потом случилась очень натужная победа над «Леванте»: с двумя голами с пенальти и штангами у ворот Куртуа.

«Барса» тоже в небольшом пике: в девяти последних играх у каталонцев всего три победы. Каталонцы зачастили с ничьими во всех турнирах, но пока сохраняют отличные шансы преуспеть во всех трех.

Кто что сказал

Сантьяго Солари, главный тренер «Реала»: «Боимся ли мы Месси? Слова страх для нас, людей, соревнующихся в футболе, не существует. Нам нравится то, что мы делаем, вкладываем в нашу игру все силы, играем с сердцем. Футболисты «Реала», как и всегда, выйдут на поле, чтобы получить удовольствие». (Marca)

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Мы хотим пройти в финал и мы готовы: у нас есть командный дух для этого. Трудно добиться одинакового результата в двух матчах. В подобных случаях исход может быть совершенно разным. Надо абстрагироваться и сосредоточиться на том матче, который будет первым. До субботнего Класико еще далеко».

Лицом к лицу

Это Класико станет 240-м в истории. У «Мадрид» 95 побед, у «Барсы» – 93. Еще 51 раз команды сыграли вничью.

Матч станет сотым для Вальверде в «Барсе». Эрнесто выиграл 67 встреч и уступил в девяти.

Месси провел на «Сантьяго Бернабеу» 19 матчей. В них он ввинтил 15 мячей и 9 ассистов.

«Реал» не выигрывает у «Барсы» уже 4 матча подряд.

Если Рамос выйдет на поле, это Класико станет для него 41-м в карьере. Это будет лучшее достижение в XXI веке.

Лионель Месси («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал» Мадрид)Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит Хосе Санчес Мартинес. В 2019-м он отработал на пяти матчах, включая две игры «Барселоны»: в них каталонцы разгромили «Леванте» (3:0) и «Севилью» (6:1).

Еще Мартинес работал на первом Класико сезона – тогда «Реал» огреб на «Камп Ноу» со счетом 1:5.

В центре внимания

Герой

Ключевую роль на расклады сыграет Суарес – точнее, его возможное отсутствие. Если колено не позволит уругвайцу выйти на поле, то героем вполне может стать Каземиро. Бразилец классно включает персоналку и еще при Зидане успешно выстреливал в Класико. Без Суареса он сконцентрируется на Месси. Плюс без прессинга Луиса Каземиро получит больше времени на работу с мячом – под давлением бразилец часто ошибается.

Лузер

Возможное отсутствие Суареса сильно скажется на Месси. Уругваец проводит не лучший сезон, но по-прежнему шикарно освобождает пространство для божка «Барселоны». Без Луиса у Лео появятся проблемы в атаке, а у всей «Барселоны» – с интенсивностью прессинга.

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Котировки букмекеров

Победа «Реала»: 2.85

Ничья: 3.80

Победа «Барселоны»: 2.40

Ориентировочные составы

«Реал»

«Барселона»

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