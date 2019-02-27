«Нет блата и взяток, как в России». В 2009-м в «Барсу» уехал русский защитник – он идет путем Альбы

Молодой форвард «Чертаново» Сергей Пиняев съездил на вторую стажировку в «Манчестер Юнайтед», выстрелил в контрольных матчах и заслужил тонну хвалебных отзывов. Уле-Гуннар Сульшер сказал, что через пару лет парень вытеснит из основы Лингарда, а боссы «красных дьяволов» явно захотели поменять законы – в Европу нельзя ввозить футболистов не из ЕС до 18 лет. Эти запреты, впрочем, не коснулись русского защитника Романа Тугаринова. Он уже 10 лет живет в Каталонии и выступает за близкие к «Барселоне» команды.

Роман Тугаринов родился в Улан-Удэ, но уже в четыре года с семьей переехал в Кастельдефельс. Выбор Каталонии связан с девятилетней сестрой мальчика Катей – она успешно играла в теннис и для развития ей требовались хорошие условия. Переезд, правда, повлиял скорее на Романа. Карьера сестры наоборот не задалась – в 2013-м она была только 1409-й ракеткой России, а потом и вовсе растворилась. Ей всего 24 года, но она не играет около пяти лет.

Роман устроился в футбольную школу недалеко от нового дома. Рослого парня (сейчас 189 см) отправили в центр обороны – так обычно делают и в русских спортшколах – заставили выгрызать мячи и снимать воздух. На одном из турниров Тугаринову это удавалось особенно хорошо, и его оценили скауты «Барсы». Прошло еще немного времени, и он попал в одну из самых продуктивных академий мира – «Ла Масию».

Мама Романа Ольга еще восемь лет назад рассказала о судьбоносном звонке от «сине-гранатовых»: «Никакого тебе блата, взяток, как это бывает в России. Позвонили, пригласили. А от таких предложений, сами понимаете, не отказываются».

Тугаринова растили в «Ла Масии» три года, а потом отправили в соседнюю «Корнелью». В клубе из Сегунды B Тугаринов стажировался пять лет и постепенно дорос до капитанской повязки. За несколько лет до русского таланта по схожему пути прошел Жорди Альба, который после «Ла Масии» тоже поиграл за «Корнелью». Дальше вы знаете: дубль «Валенсии» – «Химнастик» – «Валенсия» – «Барселона» – статус одного из лучших защитников мира.

В 2017-м Тугаринов вернулся в «блауграну». Защитника определили в «Хувениль А». Это не отбросный клуб с испанского дна, а третья команда главной «Барселоны». В нем играют самые перспективные юниоры до 19 лет – Тугаринов дебютировал там в 17. За «Хувениль А» Роман сыграл в нескольких местных турнирах, а потом и вовсе взял с командой Юношескую Лигу чемпионов. Правда, в евротурнире Тугаринов отыграл всего два матча – дело в мощной конкуренции. На позиции правого центрального защитника в «Хувениле А» играет Оскар Муньеса, капитан команды, участник трех юношеских ЛЧ, которому прочат будущее Жерара Пике. Это намекает, что работать нужно еще больше.

Роман делал это всегда. Пять лет назад его детский тренер из Улан-Удэ Георгий Халапханов привез детскую команду на стажировку в Каталонию и увидел воспитанника, который выделялся даже на фоне молодых испанских топов: «Рома играет центрального или правого защитника, у него хороший для этой позиции рост и высокий уровень игры. Надеюсь, он заиграет, как Пике».

Тугаринов действительно чем-то напоминает Пике, но с мужем Шакиры сейчас сравнивают примерно всех центральных защитников каталонцев. Тем не менее, Роман тоже ходит на угловые и забивает, а еще отвечает за билд-ап. По крайней мере, так говорят в Mundo Deportivo: «Физическая мощь позволяет ему обыгрывать один в один, а еще он здорово начинает атаки. Это важный навык для игроков «Барселоны». А еще он, как и Жерар, играл за сборную Каталонии. В этом нет ничего удивительного: вместе с ним там бегают и баски, и мадридцы, и другие футболисты каталонских клубов.

У Тугаринова все еще есть российский паспорт, он даже отыграл четыре матча за сборную России U-20. Сейчас он вновь выступает за «Корнелью», но его взяли в аренду до лета 2019-го. Полноценный трансфер (по данным Transfermarkt – 200 тысяч евро) скромный клуб бы не потянул. Надолго оставаться на испанском дне опасно для 19-летнего парня, потому что многие сверстники уже сверкают на взрослом уровне. Тугаринову стоит активизироваться и вспомнить свои же слова 10-летней давности: «Буду много работать и все получится».

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