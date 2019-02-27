«Реал» ослаб без Роналду, но главный герой мадридцев – Рамос. Серхио вырос идеальным лидером

14 февраля Почеттино проснулся с улыбкой после разгрома «Боруссии», а Сульшер и Погба еще переживали месть Ди Марии, но главным ньюсмейкером недели в Лиге чемпионов все равно стал Серхио Рамос. Защитник запутал новостников и болельщиков. Сначала он признался, что специально заработал желтую против «Аякса», чтобы пропустить ответку и подойти чистеньким к четвертьфиналу, но через несколько часов исправился в твиттере: «Для меня хуже всего, что я не смогу помочь команде во втором матче. Я не фолил нарочно, как не делал этого и в предыдущей встрече с «Ромой».

Интригующий фол Рамоса получился символичным. В 600-м матче за клуб капитан «бланкос» повторил то, что делал в Лиге чемпионов против «Аякса» в 2010-м. Тогда Серхио и Алонсо ликвидировались по указке Моуринью. У тренера и игрока сложные отношения, но Жозе стал одним из главных учителей Рамоса, прокачал его дьявольское коварство и подарил фирменную черту – царственное высокомерие.

«До меня Рамос ни разу не доходил до четвертьфиналов», – хвастался Жозе. После Особенного Серхио действительно закалился и притянул к себе все возможные трофеи. Рамос впитал элитный менталитет клуба, тренера и товарищей по команде. Он отыграл сезон с Зиданом, два года учился у Роберто Карлоса, запоминал лайфхаки Моуринью и слушал речи Переса о величии. Благодаря такой школе и созданному вокруг себя имиджу антигероя и читера Серхио все больше убеждался, что создан для великих побед.

Хитрость – одна сторона испанца, грубость – другая. Через три дня после «Аякса» он удалился в матче чемпионата Испании против «Жироны» и побил рекорд лиги по красным карточкам – это изгнание с поля стало 20-м в карьере. Такая статистика игрока обычно означает, что он умеет только мордовать соперников, но это не случай Рамоса. Капитан справил большой юбилей в самом безжалостном топ-клубе Европы не благодаря какому-то одному или нескольким качествам – он олицетворял весь «Мадрид» с его подлостями, волей и успехами.

Пути «Реала» и Рамоса переплелись еще до трансфера из «Севильи». В мае 2005-го 19-летний парнишка с лошадиным подбородком зарядил со штрафного с 25 метров на глазах у Бекхэма, Зидана и других «галактикос». Летом столичный клуб вернулся за ним и заплатил огромные 27 миллионов евро – теперь тот стандарт кажется знаком судьбы.

Никто не подозревал, насколько один из самых дорогих тинейджеров в истории оправдает вложенные в него деньги. Сначала Серхио оказался просто техничным и умным крайним защитником, но постепенно его значение и роль в команде росли. За 14 лет в «Реале» Рамос прошел большой путь: от беззаботного латераля-стиляги, наматывающего километры по правому флангу, до брутального центрдефа, притягивающего титул за титулом.

Он пережил смутные годы без Переса и стал одним из оснований обновленной команды в начале 2010-х. Моуринью передвинул Рамоса с фланга и сформировал убийственную связку с Пепе – два злодея отточили то, что в Англии называют shithousing. Искусство грязной игры. Тот «Реал», сходящий с ума от соперничества с «Барсой», не знал рамок: игроки лупили по ногам, симулировали и делали все, чтобы вывести из себя конкурента.

То же самое делал и Рамос, и скоро его возненавидели фанаты других клубов. Уже тогда его сущность стала идентична сущности клуба. В одном эпизоде Серхио выдавал гениальный подкат или важный гол, в другом глупо фолил и удалялся. Неконтролируемая мощь часто играла против него, но он каждый раз возвращался – и в этом тоже напоминал неубиваемый «Реал». В 2012-м его унизили мемами и шутками про промах с пенальти в полуфинале ЛЧ против «Баварии», но через два месяца в полуфинале Евро Рамос хладнокровно забил в послематчевой серии паненкой.

Еще через два года Рамос отомстил «Баварии» – забил в Мюнхене дважды и подарил «бланкос» первый финал главного еврокубка за 12 лет. Роналду был богом «Реала» в атаке и визитной карточкой, но Рамос не ограничивался чем-то одним: он оборонялся, разыгрывал мяч, мотивировал команду, забивал и находил скрытые ресурсы, когда остальные выдыхались. Кроме этого, он стал настоящей звездой и делал заголовки. Защитники в других топ-клубах имели узкую специализацию и выделялись лишь парой качеств, главный деф «Мадрида» успевал везде. Беспрецедентное влияние на игру удерживает Рамоса в «Реале», который уже давно избавился от легендарного Касильяса и монструозного Пепе.

После полуфинала ЛЧ-2013/14 Рамос заколотил 18 из 22 голов, когда команда проигрывала или играла вничью. Он делал разницу у обоих ворот и не ограничивался полумерами. Драйв победителя, воспитание флангового игрока и лояльность клубу накладывались на демонические фолы и подлянки – кульминацией стал финал Лиги чемпионов прошлого сезона, когда Серхио вывел из строя Салаха и чуть не разжег войну между Египтом и Испанией. Даже взбешенные фаны «Ливерпуля» не испугали Рамоса – он может быть подлецом, но никогда не был трусом.

Серхио РамосGetty Images

После второй победы в Лиге чемпионов Зидан назвал именно Рамоса важнейшим игроком «Реала» – где-то в тренировочном зале скрипнул зубами Роналду. Зинедин знал, о чем говорил, – полгода спустя «Мадрид» чуть не вылетел из ЛЧ против «Ювентуса» в матче, который капитан пропускал из-за очередной дисквалификации. Манджукич забил головой дважды, воспользовавшись отсутствием непробиваемого столба, и только помешательство итальянцев в добавленное время спасло «Реал».

В сезоне-2016/17, когда «Мадрид» завоевал единственное чемпионство при Зидане, Рамос забил девять мячей. Один из них спас для «Реала» очко в Класико: Серхио замкнул подачу Модрича со штрафного на исходе основного времени. В следующем матче «бланкос» катали ничью уже с «Депортиво», но лидер снова вмешался – теперь на второй минуте добавленного времени. Перед последним угловым трибуны «Бернабеу» заорали «Серхио Рамос, дай нам гол», и бомбардир-защитник откликнулся на мольбы болельщиков.

Серхио создан для больших битв и неотвратимо склоняет победу на свою сторону, а без него «Реал» не внушает трепета. Именно Рамос вдохновил команду Анчелотти на камбэк против «Атлетико» в 2014-м, снова забил соседям в решающем матче через два года и остается лидером в переходном сезоне без Роналду. Бэйл постоянно травмируется, Модрич мечтает об Италии, Марсело растерял форму – лишь испанский кэп остается константой. Ни Лопетеги, ни Солари не сомневались в авторитете Серхио и ставили его в стартовый состав, пока не помешала дисквалификация.

Стабильность Рамоса спасает «Мадрид» даже без лучшего бомбардира в истории. Пока в команде есть он, это все тот же «Реал» с его рекордами и противоречиями. Обладатель Кубка чемпионов потускнел в атаке, но претендует на четвертую Лигу чемпионов подряд благодаря хватке, опыту и возможностям капитана. Пока Роналду сохнет без голов в любимом турнире с «Ювентусом», Серхио ждет следующего вызова. Он так часто выходил победителем из фатальных переделок, что не испугался бы даже противостояния с Криштиану.

Другие тексты Василия Легейдо:

«Они сделали худшее, что я видел в спорте». В 2004-м «Арсенал» и «МЮ» устроили великую бойню

Все комплексы Моуринью из-за «Барселоны». Чтобы спастись, Жозе нужно вернуться в Каталонию

В 2011-м «МЮ» и «Ливерпуль» начали войну. Во всем виноват конфликт Эвра и Суареса

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере