Игрок «Реала» Винисиус: «Мы не боимся игрока «Барселоны» Лионеля Месси»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о лидере «Барселоны» Лионеле Месси перед очной встречей в Кубке Испании.

«Мы готовы к Класико. Две такие игры за неделю – это то, что понравится поклонникам футбола. Очень хочу сыграть – это очень важный матчи. Любой футболист хотел бы сыграть в Класико.

Месси – невероятный игрок, но мы его не боимся. Мы готовы к матчу, у нас в команде собраны лучшие футболисты мира», – цитирует Винисиуса Sport.es.

Ответный полуфинал Кубка пройдет в среду.

В первом матче на «Камп Ноу» команды разошлись миром – 1:1.

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