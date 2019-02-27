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Игрок «Реала» Винисиус: «Мы не боимся игрока «Барселоны» Лионеля Месси»

Винисиус: «Мы не боимся Месси»
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

А следовало бы.

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о лидере «Барселоны» Лионеле Месси перед очной встречей в Кубке Испании.

«Мы готовы к Класико. Две такие игры за неделю – это то, что понравится поклонникам футбола. Очень хочу сыграть – это очень важный матчи. Любой футболист хотел бы сыграть в Класико.

Месси – невероятный игрок, но мы его не боимся. Мы готовы к матчу, у нас в команде собраны лучшие футболисты мира», – цитирует Винисиуса Sport.es.

  • Ответный полуфинал Кубка пройдет в среду.
  • В первом матче на «Камп Ноу» команды разошлись миром – 1:1.
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