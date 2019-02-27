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Навас заменил Куртуа, Суарес в старте, Бэйл – на лавке. Составы «Барсы» и «Реала» на Класико
Матч меньше чем через час.
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на ответный полуфинальный матч Кубка Испании.
Сантьяго Солари выбрал следующих футболистов для участия в игре: Кейлор Навас, Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема, Лука Модрич, Каземиро, Лукас Васкес, Серхио Регилон, Винисиус Жуниор.
Эрнесто Вальверде назвал следующий состав: Марк-Андре Тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Клеман Ленгле, Жорди Альба, Серхи Роберто.
- В первой игре команды разошлись миром – 1:1.
- Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона».
- Текстовую трансляцию матча обязательно читайте тут.
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